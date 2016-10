Dit is de vrouw waar Trump het met zijn 'pussy-uitspraken' over had

Jesse van Beljouw

8/10/16 - 20u06 Bron: Bild

Nancy O'Dell, de vrouw die nee zei tegen Trump © Photo News.

"Als je beroemd bent, dan laten vrouwen je doen. Je kunt alles maken. Je grijpt ze gewoon in hun pussy." Met deze woorden schepte presidentskandidaat Donald Trump in 2005 behoorlijk op over zijn status en de aantrekkingskracht die het zou hebben op vrouwen. Toch heeft hij het in datzelfde gelekte gesprek met radiopresentator Billy Bush over een getrouwde vrouw die hij niet kon verleiden het bed met hem te delen. Wie is zij?