Voorzitter Huis van Afgevaardigden veroordeelt Donald Trumps uitspraken

Door: redactie

8/10/16 - 06u37 Bron: Belga

Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft de uitspraken van Donald Trump uit 2005 die gisteren onthuld werden, scherp veroordeeld. De Washington Post publiceerde een video uit 2005 waarin Donald Trump zei dat vrouwen alles toelaten als je een ster bent. "Grijp gewoon naar hun geslachtsdeel", zo zei Trump aan Billy Bush, de toenmalige presentator van 'Access Hollywood'.





"Ik ben ziek van wat ik vandaag heb gehoord", zegt de Republikeinse topman. "Vrouwen moeten verdedigd en bewonderd worden, niet behandeld als objecten. Ik hoop dat Trump deze situatie zal behandelen met de ernst die ze verdient en aan het land zal tonen dat hij meer respect heeft voor vrouwen dan deze video suggereert."



"In afwachting daarvan zal hij niet deelnemen aan het evenement morgen in Wisconsin", zo voegt Ryan nog toe. Vannamiddag vindt in de thuisstaat van Paul Ryan een Republikeinse bijeenkomst plaats. "Mike Pence zal me vertegenwoordigen in Wisconsin. Ik zal mijn dag in New York doorbrengen om me op het debat voor te bereiden", zo reageerde Trump in een verklaring.



De Republikeinse partijvoorzitter Reince Priebus liet weten dat "over geen enkele vrouw ooit in deze termen gesproken mag worden". Ook andere prominente partijleden, zoals John McCain, Ted Cruz en Marco Rubio, veroordeelden Trumps uitspraken ten stelligste.