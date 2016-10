Clinton welwillender voor banken in toespraken Wall Street dan in campagne

Door: redactie

8/10/16 - 08u14 Bron: Belga

De uitspraken die in de mails aan Clinton toegeschreven worden, bevestigen het vermoeden van de Bernie Sanders-aanhangers dat Clinton dichter bij de financiële elite staat dan bij de middenklasse. © anp.

VERKIEZINGEN VS it ruim tweeduizend e-mails van de Clinton-campagne die Wikileaks de voorbije nacht online gezet heeft, blijkt dat de Democratische presidentskandidate in betaalde toespraken voor Wall Street-insiders welwillender is voor de bankensector dan ze in publieke toespraken tijdens de campagne liet blijken.

Het gaat om mails van John Podesta, voorzitter van Clintons campagneteam, die gehackt werden. De mails bevatten onder meer toespraken die Clinton hield voor Wall Street na haar termijn als Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken. Haar campagneteam heeft nog niet bevestigd of het om authentieke mails gaat, maar heeft de inhoud ervan niet ontkend. "We gaan de authenticiteit van de gestolen documenten die gepubliceerd werden door Julian Assange niet bevestigen", aldus woordvoerder Glen Caplin. "Assange heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Hillary Clinton schade wil toebrengen." Podesta zelf meldde op Twitter "geen tijd te hebben om na te gaan welke e-mails echt en welke vals zijn".



Dichter bij financiële elite dan bij middenklasse

De uitspraken die in de mails aan Clinton toegeschreven worden, bevestigen het vermoeden van de Bernie Sanders-aanhangers dat Clinton dichter bij de financiële elite staat dan bij de middenklasse. Zo zou ze op een event van Goldman Sachs tegen de genodigden gezegd hebben dat "jullie de slimste mensen zijn". Op een ander event van Goldman klaagt ze erover dat er in Washington "zo'n vooringenomeheid bestaat tegen mensen die succesvolle en/of gecompliceerde levens leiden". In een toespraak voor Deutsche Bank klonk het dan weer dat delen van de hervorming van de banksector "echt van de sector zelf moeten komen".



In een andere toespraak zou Clinton gezegd hebben dat wat betreft politiek er nood is aan "zowel een publieke als privé-stelling omdat de mensen een beetje nerveus worden van achterkamerdiscussies". Lees ook WikiLeaks lekt Clintons bedrijfsspeeches: "Politiek is zoals worsten draaien"

Hoe Donald Trump over vrouwen praat: "Grijp ze bij hun pussy"

Amerika beschuldigt Rusland van hacking om verkiezingen te beïnvloeden

Clinton aan de leiding in peiling nadat onafhankelijken van kamp wisselden