WikiLeaks lekt Clintons bedrijfsspeeches: "Politiek is zoals worsten draaien"

8/10/16

VERKIEZINGEN VS Vrijdagavond heeft WikiLeaks duizenden gehackte e-mails gepubliceerd van Hillary Clintons campagnevoorzitter John Podesta. Daartussen lijken zich ook de teksten te bevinden van speeches die Clinton achter gesloten deuren aan financiële bedrijven gaf, toen ze niet langer minister van Buitenlandse Zaken was.

WikiLeaks postte meer dan 2000 e-mails van Podesta en beloofde dat er nog zouden volgen. De hackersorganisatie, die vermoedelijk samenwerkt met Rusland, beweert toegang te hebben tot nog een 50.000-tal andere documenten.



Het team van Clinton heeft de authenticiteit van de documenten noch bevestigd, noch ontkend. Indien blijkt dat de speeches effectief door Clinton gegeven worden, zou dat bevestigen wat aanhangers van Bernie Sanders al lang over haar beweren: dat ze een valse populist is die helemaal geen voeling heeft met de middenklasse. Lees ook Amerika beschuldigt Rusland van hacking om verkiezingen te beïnvloeden

Speeches in handen van campagneteam Ongeveer een week nadat Bernie Sanders de speeches van Clinton aanhaalde tijdens een debat in januari, stuurde Tony Carrk, hoofd research in Clintons campagneteam, de speeches naar Podesta en andere hooggeplaatste campagnemedewerkers. De uittreksels bieden inzicht in Clintons relatie met Wall Street en haar visie op onderwerpen zoals handel en regulering.



Clintons campagneteam probeert de Democratische presidentskandidate af te beelden als een voorvechtster voor de middenklasse, iemand die het op zal nemen tegen grote bedrijven en hun financiële belangen, een vertegenwoordigster van de grote groep mensen die hun loon de voorbije acht jaar zagen stagneren.



Maar in een speech uit 2014 gaf Clinton toe "dat ze nogal veraf staat" van de problemen van de middenklasse. "Mijn vader hield ervan om te klagen over de grote bedrijven en de overheid, maar we kregen een degelijke middenklasse-opvoeding", zei ze. "En nu sta ik er natuurlijk nogal ver van af, omwille van het leven dat ik heb geleid en de economische vermogens waarvan mijn man en ik nu genieten, maar ik ben het niet vergeten." "Eerder vandaag nam de Amerikaanse regering elke twijfel weg dat het Kremlin WikiLeaks bewapend heeft om zich te bemoeien met onze verkiezing en in het voordeel te werken van Donald Trumps kandidatuur." Glen Caplin, woordvoerder Hillary Clinton

Inmenging Rusland John Podesta on Twitter 2. ...I'm not happy about being hacked by the Russians in their quest to throw the election to Donald Trump. John Podesta on Twitter 3. Don't have time to figure out which docs are real and which are faked... De vrijgegeven documenten variëren van weinig boeiende e-mails en nieuwsbrieven tot zeer gevoelige discussies binnen Clintons campagneteam toen ze tijdens de voorverkiezingen de strijd aanging met Bernie Sanders.



Gisteren beschuldigde de Amerikaanse regering Rusland er nog van dat het land de Amerikaanse verkiezingen probeerde te beïnvloeden met gerichte computerhackings.



Podesta stuurde een reeks tweets de wereld in waarin hij beweerde dat Rusland achter de gehackte e-mails zit. "Ik ben er niet blij om dat ik gehackt ben door de Russen in hun poging om de verkiezing aan Donald Trump te geven," tweette hij. "Ik heb geen tijd om uit te zoeken welke documenten echt zijn en welke vervalst," schreef hij ook nog.



"Eerder vandaag nam de Amerikaanse regering elke twijfel weg dat het Kremlin WikiLeaks bewapend heeft om zich te bemoeien met onze verkiezing en in het voordeel te werken van Donald Trumps kandidatuur," liet Clintons woordvoerder Glen Caplin weten in een verklaring. "We gaan de authenticiteit niet bevestigen van gestolen documenten die werden vrijgegeven door Julian Assange, die geen geheim maakt van zijn verlangen om Hillary Clinton te schaden." Caplin wees er ook op dat de inhoud van de e-mails mogelijk vervalst werd door de de Russen.

Bernie Sanders had er tijdens zijn campagne voor de voorverkiezingen al herhaaldelijk op aangedrongen dat Clinton de transcripts van haar speeches zou vrijgeven. Iets waar de presidentskandidate niet op inging. "Als je 225.000 dollar per speech betaald wordt, dan moet dat een geweldige speech zijn," zei Sanders tijdens een toespraak in Warren, Michigan. "Een briljante speech, die je zou moeten willen delen met het Amerikaanse volk."

Vrijhandel Clinton beweert dat ze een tegenstander is van het Trans Pacific Partnership, een vrijhandelsakoord tussen twaalf landen rondom de Stille Oceaan. Maar tijdens een toespraak in 2013 vertelde ze de toehoorders dat "haar droom een vrije markt is met vrije handel en open grenzen, ergens in de toekomst, met energie die zo groen en duurzaam mogelijk is, die groei en kansen mogelijk maakt voor iedereen in het halfrond." "Politiek is zoals worsten draaien. Het is onsmakelijk en dat is het altijd geweest, maar we bereiken meestal wat we willen." Hillary Clinton "tijdens een toespraak in 2013"