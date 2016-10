Hoe Donald Trump over vrouwen praat: "Grijp ze bij hun pussy"

Door: redactie

8/10/16 - 00u12 Bron: Washington Post

video Donald Trump komt opnieuw weinig fraai in het nieuws met een oude video-opname die The Washington Post in handen heeft gekregen. De Republikeinse presidentskandidaat praat daarin erg platvloers over vrouwen. Zo heeft hij het over zijn mislukte poging een getrouwde vrouw in bed te krijgen, en hoe je je alles kunt permitteren wanneer je bekend bent.

© screenshot. De opname dateert van 2005, toen Trump een gastrolletje speelde in de tv-serie Days of our Lives, bij ons bekend als De Dingen des Levens. Enkele maanden voordien was hij trouwens gehuwd met Melania, zijn derde vrouw.



De zakenman komt aan op de set in een grote bus, waarin hij het tegen Billy Bush van Access Hollywood en een paar anderen heeft over een mislukte versierpoging bij een niet bij naam genoemde vrouw. "Ik heb inderdaad geprobeerd haar te neuken, maar ik faalde", zegt hij. "Ze was getrouwd", legt hij uit. En hij deed zo erg zijn best dat hij haar zelfs meenam om meubels te kopen. "I moved on her like a bitch", klinkt het in zijn eigen woorden. "Maar het lukte niet."

Kussen © screenshot. Wanneer de bus aankomt, wordt Arianne Zucker opgemerkt, de actrice met wie Trump een scène speelt. "Sheesh, your girl is hot as shit", zegt Bush, nu copresentator van NBC-programma Today. "Woa", reageert trump, waarna hij muntjes bovenhaalt "voor het geval hij haar zou beginnen kussen".



"Weet je, ik ben automatisch aangetrokken tot mooie vrouwen", vertelt hij. "Ik begin hen gewoon te kussen, het is als een magneet. Gewoon kussen. Ik wacht niet eens." En dan moet het grofste nog komen. "Wanneer je een ster bent, laten ze je dat doen. (..) Grab them by the pussy. Je kan eender wat doen."