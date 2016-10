Michelle Obama maakt moestuin Witte Huis winterklaar voor opvolg(st)er

Door: Redactie

7/10/16

De Amerikaanse first lady heeft het zachte Washingtonse najaarsweer aangegrepen om de laatste wijzigingen door te brengen in haar wereldberoemde moestuin bij het Witte Huis. Voor de winter zijn intrede doet en voor ze in januari uit de ambtswoning moet verhuizen, heeft Michelle Obama deze week nog wat blijvende veranderingen doorgevoerd in de tuin.

De moestuin is uitgebreid, heeft stenen paden gekregen, een toegangsboog, een oprichtingssteen (anno 2009), tafels en bankjes. Daarmee wordt het heel wat lastiger voor of de Clintons of de Trumps om de moestuin weg te halen. "Dit tuintje moet blijven bestaan als symbool voor de hoop dat we een gezonder land kunnen maken voor onze kinderen", aldus Michelle Obama donderdag bij een ceremonie tussen het groen.



Gezonde levensstijl

Ze heeft zich in haar rol als first lady ingezet voor het promoten van een gezonde levensstijl, voornamelijk onder kinderen. Dat deed ze door zelf het goede voorbeeld te geven en veel te sporten en door een moestuin in te richten achterin de enorme achtertuin. MIchelle Obama was niet de eerste die eigen groente verbouwde bij het Witte Huis maar gaf er wel de meeste publiciteit aan. De moestuin kwam haar ook op kritiek te staan omdat hij er altijd wel heel perfect bijligt - het zijn de tuinmannen die het meeste werk doen en die ook nog het liefst planten planten in plaats van met een zaadje te beginnen.



Privédonaties

Om haar opvolger Bill Clinton of Melania Trump te helpen maakte Obama bekend dat er 2,5 miljoen dollar aan privédonaties beschikbaar is voor toekomstig onderhoud. Scholieren mochten de first lady helpen bij de laatste herfstoogst waarbij er aubergines, okra's, tomaten en kruiden geplukt moeten worden. Die maken ruimte voor de wintertuin vol broccoli en boerenkool, waar een nog onbekende opvolger de vruchten van plukt. De vraag is of Trump er blij mee zal zijn - hij heeft in interviews vaak aangegeven dat hij vooral van fast food houdt.