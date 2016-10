Trump tegen terminaal zieken: "Maakt me niet uit hoe ziek je bent, volhouden zodat je op mij kan stemmen"

Door: redactie

6/10/16 - 16u48 Bron: Newsweek

© afp.

VERKIEZINGEN VS De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft gisteravond terminaal zieken opgeroepen "vol te houden tot november" zodat ze voor hem kunnen stemmen. Dat deed hij tijdens een campagnerally in Nevada. "Het maakt me niet uit hoe ziek je bent. Het kan me niet schelen of je pas terugkomt van bij de dokter, die je de slechtst mogelijke vooruitzichten gaf, dat het voorbij is. Maakt niet uit. Hou vol tot 8 november, kom naar buiten en breng je stem uit". Dat meldt Newsweek.