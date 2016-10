Fox Fight! Tv-gezichten vechten meningsverschil over Trump publiekelijk uit

© AP/AP.

PRESIDENTSVERKIEZING Het is blijkbaar dolle pret in de studio's van de conservatieve nieuwszender Fox News in de VS. Twee bekende tv-gezichten, Megyn Kelly en Sean Hannity, zijn er verwikkeld in een heuse 'Fox Fight'. Ze rollen op televisie én op Twitter over elkaar heen en beschuldigen elkaar van partijdigheid. Zoiets als dit dus, maar dan niet op de speelplaats: "Jij bent voor Hillary!" "En jij voor Trump!"

Megyn Kelly, van wie we eerder al haar aanvaring met Donald Trump vorig jaar brachten, is begonnen! Het nieuwsanker had gisteravond onrechtstreeks kritiek op collega Sean Hannity, die volgens haar doorgaans enkel 'softball-vragen' op presidentskandidaat Donald Trump afvuurt. Ze zei dit: "Donald Trump zal, met al mijn respect voor mijn vriend van 10 uur, bij Hannity te gast zijn en waarschijnlijk alleen maar bij Hannity. Hij zal zich dezer dagen niet wagen in onveiligere ruimtes, wat het speelveld voor geen van beiden groter zal maken. Voilà, dat denk ik ervan."



Hannity gaf in eerder al aan dat hij geen journalist is - na een andere sneer van Kelly - en hij maakte er ook nooit een geheim van dat hij minder hard omspringt met Republikeinen. Meer nog: hij steunt Trump openlijk en actief. Toch nam hij de woorden van Kelly niet meteen sportief op. In een tweet vermaande hij haar dat zij eigenlijk boos zou moeten zijn op Hillary Clinton. "Maar het is duidelijk dat jij haar steunt", klonk zijn verwijt aan de journaliste, die voor een zender werkt die zich principieel in het kamp van de Repubikleinen bevindt. Hannity wees er verder op dat Trump wel degelijk ook op bezoek was geweest bij Kelly. Nadien liet hij, nog altijd op Twitter, verstaan dat de collegialiteit tussen de twee ver zoek is. Toen iemand vond dat hij Kelly als collega zou moeten steunen, was het nogal kinderachtige antwoord: "Zeker, als de collega's mij ook steunen".



Nog dit: Megyn Kelly was overigens ook niet bepaald lief voor Hillary Clinton. Kelly's hierboven geciteerde woorden kaderden immers in een breder betoog waarin ze eigenlijk van de vrouwelijke presidentskandidate net hetzelfde zei als over Trump. Met name dat "Hillary Clinton evenzeer op veilig speelt: "Voor de 'Steve Harvey Show' kreeg ze alle vragen schriftelijk op voorhand en ze fakete verrast te zijn toen ze gesteld werden".