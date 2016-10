VS in ban van orkaan Matthew: Clinton koopt zendtijd op weerkanaal

Door: Redactie

6/10/16 - 02u53

De Amerikaanse president Barack Obama overlegt over de komst van orkaan Matthew. © epa.

Het campagneteam van Hillary Clinton heeft extra zendtijd ingekocht op The Weather Channel, de Amerikaanse televisiezender die 24 uur per dag over het weer bericht. Dat meldt Politico. De orkaan Matthew trekt naar verwachting de komende dagen over de oostkust van de Verenigde Staten en Clinton wil zorgen dat ze in beeld blijft als Amerikanen alleen nog maar op het weer gefixeerd zijn.

Overstromingen in Haïti nadat de orkaan voorbij trok. © afp. In het pad van de orkaan ligt een aantal belangrijke staten waarvan nog niet duidelijk is of het merendeel van de kiezers op de Democraat stemt of op haar tegenstander Donald Trump. Orkaan Matthew gaat naar verwachting donderdag aan land in de zuidelijke swing state Florida en raast later over politiek strijdtoneel North Carolina. In tijden van extreem weer stemmen Amerikanen massaal af op The Weather Chanel dat van elk weertype een spektakel maakt.



De orkaan heeft de afgelopen boven de Caraïben al aan 26 mensen het leven gekost. Haïti heeft de presidentsverkiezingen die zondag zouden worden gehouden uitgesteld door de gevolgen van de orkaan. Matthew is de sterkste storm in de afgelopen tien jaar in het gebied. Er werden op Haïti en Cuba windstoten van 230 kilometer per uur gemeten. De kracht van de orkaan is woensdag iets afgenomen. De orkaan koerst naar de Bahama's en de Amerikaanse oostkust. Gevreesd wordt dat de storm dan weer in kracht toeneemt. Lees ook Haiti stelt presidentsverkiezing uit wegens orkaan Matthew

