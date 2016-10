Door: redactie

5/10/16 - 10u05 Bron: vtmnieuws.be

video

We zouden ze bijna vergeten, maar achter Hillary Clinton en Donald Trump staan ook twee running mates. Tim Kaine en Mike Pence stapten even uit de schaduw van beide presidentskandidaten en gingen in debat voor miljoenen kijkers. Het werd een bitsig debat, en zoals verwacht ging het vooral over de presidentskandidaten zelf.