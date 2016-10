Analyse van onze man in de VS: vicepresidentsdebat is maat voor niets

JELLE BRANS in FARMVILLE

Tim Kaine en Mike Pence zorgden niet voor vuurwerk tijdens het vicepresidentsdebat. © epa.

verkiezingen VS Een klassiek vicepresidentsdebat tussen twee capabele kandidaten, zonder grote flaters of pijnlijke momenten: zo kan de confrontatie tussen Mike Pence en Tim Kaine worden samengevat. Het enige debat tussen de running mates zal dan ook weinig effect hebben op de presidentiële campagne.

Het Amerikaanse publiek wist op voorhand amper wie Mike Pence (gouverneur uit Indiana) en Tim Kaine (senator uit Virginia) waren, en dit debat zal daar niet veel aan veranderd hebben. De avond stond volledig in het teken van hun twee polariserende 'bazen'. Vooral een nerveuze Kaine hamerde voortdurend op de controversiële standpunten van Trump, zoals zijn uitspraken over Mexicanen en zijn bewering dat president Obama niet in de VS geboren was. "De gedachte dat Donald Trump president kan worden, maakt mij doodsbang", klonk het.

Irritant

Trumps running mate Mike Pence bleef erg rustig onder de voortdurende aanvallen. Hij keek regelmatig recht in de camera en verdedigde zijn chef met verve, al viel het soms op dat hij rond de hete brij draaide en niet altijd een antwoord klaar had. Kaine was veel agressiever en onderbrak zijn tegenstander voortdurend. Hij viel daarbij nogal vaak in herhaling en leunde wat teveel op ingeoefende oneliners. Vooral tijdens het eerste deel van het debat kwam de Democraat op het randje van irritant over. Toch slaagde hij er in om alle controverses rond Trump nog eens in herinnering te brengen, en dat was zijn belangrijkste taak met oog op het tweede presidentsdebat van zondag.



Presidentieel aura

Al bij al debatteerde Tim Kaine als een typische vice-president, terwijl Mike Pence bij momenten een presidentieel aura uitstraalde - duidelijk met het oog op z'n eigen kandidatuur over vier jaar. De vraag is: hoe kan dat Donald Trump nù helpen?



Resultaten

Volgens nieuwswebsite CNN, die kort na het debat een peiling deed, heeft Pence het debat nipt gewonnen, met 48 procent tegenover 42 procent voor Kaine. De confrontatie tussen beide vicepresidenten zou volgens dezelfde peiling, met een foutenmarge van 4,5 procent, echter geen grote veranderingen veroorzaakt hebben in het stemgedrag van de kijkers. Op de vraag "op wie zou je eerder stemmen na het bekijken van het debat", antwoordde 29 pct Trump, 18 pct Clinton en 53 procent geen van beide.



Zondag (maandagochtend Belgische tijd) vindt het tweede debat plaats tussen Donald Trump en Hillary Clinton.