Republican National Committee roept op website Pence al voor debat uit tot overwinnaar

5/10/16 - 03u22 Bron: Belga

Tim Kaine en Mike Pence voor hun debat. © afp.

Het Republican National Committee (RNC) heeft twee uur voordat het vicepresidentieel debat van start gaat, op zijn website per ongeluk de running mate van Donald Trump Mike Pence al uitgeroepen tot winnaar. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

"Amerikanen van over het hele land hebben gekeken naar het enige vicepresidentieel debat. Tijdens het debat hebben we geholpen door de feiten te checken en in realtime over het gesprek te tweeten via @GOP. Nadat het stof weer was gaan liggen was iedereen het erover eens dat Mike Pence de duidelijke winnaar was van het debat", aldus een blogbericht op de website gop.com. Volgens het blogbericht, dat twee uur voor het begin van het debat "viraal" ging, waren Pence's topmomenten zijn uitspraken over de economie en de momenten waarop hij de "schandalen van Hillary in de kijker zette".



"Mike Pence heeft de gelegenheid om met Hillary's VP Tim Kaine te debatteren goed gebruikt. De andere duidelijke winnaar van het debat van vanavond was Donald Trump. Zijn running mate deelde op een perfecte manier de visie van Trump om Amerika weer groots te maken en die boodschap vindt weerklank bij Amerikanen overal in het land", voorspelt de GOP-website nog.



Mislukkingen

Een ander blogbericht dat te vroeg verscheen had de titel "Het is duidelijk wie het VP-debat verloor, Hillary Clinton". Daarin wordt gesteld dat "Tim Kaine niet in staat was om te antwoorden op de mislukkingen, corruptie en geheimhouding van zijn running mate" tijdens het debat. "Het Amerikaanse volk heeft gesproken en het is duidelijk dat Hillary Clinton de grootste verliezer is."



Het 90 minuten durende debat tussen de twee kandidaat-vicepresidenten ging deze nacht van start om 03.00 uur Belgische tijd. Het vindt plaats op de Longwood University in Farmville, Virginia, en wordt gemodereerd door Elaine Quijano van CBS News.