Trump vraagt advies aan aanhangers voor tweede debat

5/10/16

"Moet Trump Hillary aanvallen omdat ze geen ervaring heeft met jobcreatie?" Dat is een van de dertig vragen die het team van Donald Trump op internet vraagt voor het tweede televisiedebat van volgende zondag.

De Republikeinse kandidaat voor het Witte Huis vergat tijdens het eerste debat met Hillary Clinton op 26 september een aantal zaken aan te kaarten. Zo viel hij de Democrate niet aan over de affaire met haar privé-e-mailadres, de Clinton Foundation of de aanval op Benghazi in 2012.



Slogans

"Had Trump de belangenconflicten van de Clinton Foundation moeten aanhalen?" zo wordt bevraagd in de enquête, waarin ook een aantal slogans en voorstellen van Trump aan bod komen.



Emailadressen

De vragenlijst werd opgesteld door een gezamenlijke commissie voor de Republikeinse fondsenwerving en is vooral een manier om e-mailadressen op te halen en om donaties te verzamelen. Het maakt ook duidelijk dat Donald Trump een goede beurt wil maken op het tweede debat van zondag, dat vier weken voor de verkiezingen plaatsvindt.