Trump op bijeenkomst veteranen: "Militairen die zelfmoord plegen zijn zwak"

Tijdens een bijeenkomst voor veteranen in Virginia had Trump het over mentale gezondheidsproblemen. "Mensen die terugkeren van een oorlog hebben daar allerlei dingen gezien. Heel wat mensen hier aanwezig hebben dat ook meegemaakt, maar als je sterk bent, kan je dat aan. Er zijn ook heel wat mensen die dat niet aankunnen."

Die uitspraak doet uitschijnen dat Trump mensen die met een posttraumatische stresstoornis (PTSS) of andere mentale gezondheidsproblemen kampen maar watjes vindt.

"Meneer Trump wou benadrukken voor welke uitdagingen veteranen komen te staan wanneer ze thuiskomen nadat ze hun land gediend hebben" MICHAEL FLYNN, VOORMALIG LUITENANT-GENERAAL EN ADVISEUR VAN DONALD TRUMP Maar volgens Trumps campagneteam werden zijn woorden uit hun context gehaald. Zijn adviseur en voormalig luitenant-generaal Michael Flynn haalde uit naar de media, die zich volgens hem gedragen als "de propagandawapens van Hillary Clinton".



"Meneer Trump wou benadrukken voor welke uitdagingen veteranen komen te staan wanneer ze thuiskomen nadat ze hun land gediend hebben", zei Flynn. "Hij heeft het leger en de opofferingen van onze mannelijke en vrouwelijke soldaten altijd gerespecteerd."



Een andere Trump-medewerker, Sarah Huckabee Sanders, stelde dat Trump de enige kandidaat is die zo hard aan de veteranen denkt. "Het is niet voor niets dat honderden militaire leiders van over het hele land zich achter hem geschaard hebben", zei ze op CNN.

Zelfmoordcijfers pieken © ap. "Trump is zo ongelooflijk, compleet ongeïnformeerd" VICEPRESIDENT JOE BIDEN Vicepresident Joe Biden maakte Trumps uitspraak met de grond gelijk. "Waar komt hij in godsnaam vandaan", zei hij in de marge van een campagnebijeenkomst van Hillary Clinton. "Dit is ongelooflijk ernstig."



Biden verwees naar zijn zoon, die in Irak gediend heeft, en vertelde dat hij dagelijks op de hoogte gehouden wordt van het aantal Amerikaanse slachtoffers in Irak en Afghanistan. "Elk van die strijders heeft een familie achtergelaten, voor ons", zei Biden, waarna hij stelde dat Trump "zo ongelooflijk, compleet ongeïnformeerd" is.



Joe Soltz, een Irak-veteraan, noemde Trumps uitspraak "vreselijk maar niet choquerend". "We hebben het hier over iemand die vindt dat krijgsgevangenen geen echte helden zijn. Het voortdurende gebrek aan respect dat Donald Trump toont voor veteranen en soldaten is ziekmakend."