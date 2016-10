Nieuwe polls: Clinton loopt uit op Trump in swing states

Koen Van De Sype

4/10/16 - 14u28

© ap.

Het allereerste presidentiële debat heeft Democratisch presidentskandidate Hillary Clinton geen windeieren gelegd. Volgens een hele reeks polls die gehouden werden na haar televisieoptreden tegen Donald Trump, zou ze haar voorsprong in de zogenaamde swing states - staten waar geen van beide kandidaten een duidelijke meerderheid heeft - weer vergroten.

Clinton heeft nu de meerderheid in negen van de elf kantelstaten: Colorado (4,6%), Florida (3,2%), Michigan (6,8%), Nevada (0,6%), New Hampshire (7%), North Carolina (0,6%), Pennsylvania (3,6%), Virginia (7,6%) en Wisconsin (5,8%). Trump ligt nog voor in Iowa (3,2%) en Ohio (4,6%).



Ook in de nationale polls doet Clinton het iets beter. Volgens een rondvraag van Fox News heeft ze nu 3 punten voorsprong, volgens een rondvraag van CNN/ORC International 5 punten en volgens een rondvraag van CBS News zelfs 6 punten. Daarmee lijkt ze de inhaalbeweging die Trump de afgelopen zes weken inzette, af te remmen.



Voorsprong

Opmerkelijk daarbij: de polls die meteen na het debat werden gehouden (zoals die van Fox News) geven Clinton een kleinere voorsprong dan de polls die later kwamen (CNN/ ORC International en CBS News). Vóór het debat had ze maar een voorsprong van 2 punten.



Omgezet in kiesstemmen - want niet elke staat weegt even zwaar: zo zijn er in Florida 29 kiesstemmen te winnen, in New Hampshire maar 4 - zou Clinton nu op vijf weken voor de stembusgang op 302 uitkomen en Trump op 215. In die berekening werden voor Clinton alleen de staten geteld die duidelijk Democratisch stemmen en de swing states waar ze een voorsprong heeft van minstens 3 procent.



Florida

En nog dit. Als Clinton wint in Florida, kan Trump het sowieso niet meer halen. Als Trúmp wint in Florida, moet hij niet alleen ook Nevada en North Carolina binnenhalen - waar zijn achterstand het kleinste is - maar nog minsten één andere staat waar Clinton nu voorligt, zoals Pennsylvania, Colorado of Michigan.