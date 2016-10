Trump: "Ik heb de belastingwetgeving op een briljante manier benut"

Bewerkt door: Redactie

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft naar eigen zeggen de Amerikaanse belastingwetgeving "op een briljante manier benut".

Clinton op kop in peiling © ap. Zijn Democratische uitdager Hillary Clinton heeft na het eerste televisiedebat met Trump intussen een voorsprong van vijf procentpunt uitgebouwd. Dat blijkt uit een opiniepeiling van CNN/ORC. Onder de waarschijnlijke kiezers behaalt de vroegere First Lady 47 procent en de vastgoedmagnaat 42 procent van de stemintenties. Clinton won vooral aanhang bij mannen en onafhankelijke kiezers.



Begin september lag Trump in een peiling van CNN nog aan de leiding met 45 procent van de stemintenties, tegen 43 procent voor Clinton. De Libertair Gary Johnson is nu goed voor zeven procent en ecologiste Jill Stein 2 procent. Zowat zes op tien kiezers zegt dat Clinton het tijdens debat van 27 september het beter heeft gedaan dan Trump.