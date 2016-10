LIVE: WikiLeaks-stichter kondigt "onthulling" aan over Clinton

redactie

4/10/16 - 10u00 Bron: Belga, deredactie.be

Wikileaks - Om 11 uur geeft Julian Assange, stichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks, een belangrijke mededeling via een videoconferentie vanuit Berlijn.

- Naar verluidt gaat de Australiër een onthulling naar buiten brengen die de kandidatuur van Democratisch presidentskandidate Hillary Clinton kan beïnvloeden.

- Voorafgaand aan Assanges mededeling wordt er door een panel aan gasten over de verwezenlijkingen van WikiLeaks gepraat. Aanleiding is de tiende verjaardag van de organisatie.



Hier kunt u de conferentie LIVE volgen.

Waar gaat het over? WikiLeaks ten year anniversiary starts tomorrow, 10am, #Berlin time https://t.co/u9e5ecGaMc #wikileaks10 pic.twitter.com/7NVa8Z7WnP — WikiLeaks (@wikileaks) Vorige maand vertelde Assange tegenover nieuwszender Fox dat hij over documenten beschikt die de campagne van Clinton schade zouden toebrengen en dat hij weldra enkele "teasers" zou loslaten. Vandaag, op de tiende verjaardag van WikiLeaks, volgt er dus een "aankondiging", aldus verschillende media.



Assange zou iets zeggen vanop het balkon van de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, waar hij in juni 2012 zijn toevlucht had gezocht nadat hij alle rechtsmiddelen in Groot-Brittannië had uitgeput om een uitlevering aan Zweden te voorkomen. De Zweedse justitie wil de Australiër verhoren in verband met verkrachting, maar Assange vreest dat Stockholm hem aan de VS zou uitleveren om hem daar te laten vervolgen voor het laten lekken van duizenden diplomatieke communicaties.



Maar die 'balkonscène' is nu om veiligheidsredenen afgelast; de aankondiging zal via een videoconferentie vanuit Berlijn worden gecommuniceerd. Hillary Clinton on Assange "Can't we just drone this guy" -- report https://t.co/S7tPrl2QCZ pic.twitter.com/qy2EQBa48y — WikiLeaks (@wikileaks)