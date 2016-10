Balkontoespraak Assange afgelast om veiligheidsredenen, maar 'Clinton-aankondiging' gaat wel door

Door: redactie

3/10/16 - 19u13 Bron: Belga

Julian Assange tijdens een vorige 'balkonscène' op 5 februari in Londen. © afp.

wikileaks Een voor morgen in het vooruitzicht gestelde aankondiging van Julian Assange, de stichter van de klokkenluiderswebsite Wikileaks, gaat wel degelijk door. Uit veiligheidsoverwegingen houdt Assange geen "balkontoespraak" in Londen, maar vindt de videoconferentie plaats in Berlijn. Eerder vandaag hadden Amerikaanse media gemeld dat de aankondiging was afgelast. Naar verluidt gaat de Australiër documenten publiceren die het einde zouden kunnen betekenen voor de kandidatuur van Hillary Clinton.

Assange zou iets zeggen van op het balkon van de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij in juni 2012 zijn toevlucht had gezocht nadat hij alle rechtsmiddelen in Groot-Brittannië had uitgeput om een uitlevering aan Zweden te voorkomen. De Zweedse justitie wil de Australiër verhoren in verband met "verkrachting", maar Assange vreest dat Stockholm hem aan de VS zou uitleveren om hem daar te laten vervolgen voor het laten lekken van duizenden diplomatieke communicaties. Maar die "balkonscène" is nu om veiligheidsredenen afgelast, aldus Fox.



Hillary Clinton

Vorige maand vertelde Assange tegenover Fox dat hij over documenten beschikt die de campagne van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton schade zouden toebrengen en dat hij weldra enkele "teasers" zou loslaten.



Nog vandaag heeft de niet altijd even betrouwbare website truepundit.com bericht dat Clinton in november 2010, toen zij nog minister van Buitenlandse Zaken was, op een vergadering met haar staf zou hebben voorgesteld een aanval met een drone op Assange te lanceren. Bedoeling was het te grabbel gooien van de diplomatieke communicatie te voorkomen.