Basketballer LeBron James: "Ik stem op Hillary"

Door: Redactie

3/10/16 - 04u46

LeBron James. © afp.

LeBron James, op dit moment de meest beroemde basketbalspeler in de Verenigde Staten, heeft laten weten de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton te steunen. James komt uit Ohio, een belangrijke 'swing state' waarin veel stemmers wonen die nog niet besloten hebben of ze Hillary als president willen, of Republikein Donald Trump.

James maakte zijn keuze bekend in stuk dat hij schreef voor de website Business Insider. James is nu schatrijk, maar groeide arm op, schrijft hij. Hij wil kinderen een beter leven geven en de enige kandidaat die hem daarbij kan helpen is Hillary Clinton. Hillary zal volgens James voortborduren op het beleid van "zijn goede vriend Barack Obama". Ze zal ervoor zorgen dat kinderen goed onderwijs krijgen en wil ook hoger onderwijs betaalbaarder maken.



Geweld

De topsporter besteedt ook aandacht aan het geweld waar de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten mee te maken heeft. "Beleidsmaatregelen en ideeën die ons verder uit elkaar drijven, zijn niet de oplossing. We moeten bij elkaar komen - waar we ook vandaan komen en welke huidskleur we ook hebben." Hillary is volgens LeBron James de kandidaat die dat met hem eens is.



Met behulp van de beroemde basketballer werden de Cleveland Cavaliers dit jaar voor het eerst in 52 jaar tijd NBA-kampioen. James komt oorspronkelijk uit de stad Cleveland en is ook producent van een nieuwe realityshow op zender CNBC, waarin ondernemers hun ideeën presenteren om buurten in die stad te verbeteren met behulp van een winstgevend bedrijf.