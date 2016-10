Ook dochter George W. Bush stemt Clinton

MVDB

Een fondsenwerving in de Franse hoofdstad Parijs ter ere van Hillary Clinton kreeg gisteravond een opmerkelijke gaste over de vloer. Niemand minder dan Barbara Bush (35), een van de tweelingsdochters van de Republikeinse oud-president George W. Bush, maakte haar opwachting op het gala-evenement, bericht CNN.

Barbara Bush, vorige maand op de Open Amerikaanse Tenniskampioenschappen in New York. © epa. Barbara's zus Jenna (links). © epa.

Barbara verscheen op een Instagramfoto aan de zijde van Huma Abedin, één van de belangrijkste medewerksters van de Clintoncampagne. Abedin, de scheidende vrouw van Democratisch schandaalpoliticus Anthony Weiner, organiseerde het evenement samen met Anna Wintour, de hoofdredactrice van Vogue. Barbara's vader George W. Bush wil niet reageren op het nieuws. Ook het Clinton-kamp houdt voorlopig de lippen stijf.



Barbara's grootvader George Herbert Walker Bush (92), Amerikaans president van 1989 tot 1993, zou eerder al hebben aangegeven te stemmen op Clinton, en niet op Donald Trump.



Zowel Bush senior als zijn zoon George W. Bush hebben geweigerd Trump te steunen, nadat hun zoon en broer Jeb het niet haalde tegen Trump tijdens de Republikeinse voorverkiezingen.



De familie Bush was een van de grote afwezigen op de Republikeinse Conventie van juli in Cleveland, waar Trump officieel werd aangeduid als presidentskandidaat. Of Barbara's tweelingszus Jenna op Trump stemt, is uiterst twijfelachtig.