"Geniaal": hoe Trump-getrouwen gelekte belastingaangiftes proberen voor te stellen als goed nieuws

EVM

2/10/16 - 20u08 Bron: Huffington Post, Belga

Chris Christie en Donald Trump. © afp.

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft mogelijk achttien jaar lang op een legale manier geen belastingen betaald, door in 1995 een verlies van 916 miljoen dollar aan te geven. Dat bleek uit belastingaangiftes waarover The New York Times gisteren berichtte. Trump-getrouwen proberen het nieuws nu te kaderen als een geniale zet van de miljardair.

Genie Er is niemand die genialer rond de belastingcode kan manoeuvreren Chris Christie "Dit toont aan wat voor ongelooflijke knoeiboel de federale belastingcode is, en daarom is Donald Trump de beste persoon om het op te lossen. Er is niemand die genialer rond de belastingcode kan manoeuvreren", was Christies opmerkelijke verklaring.



Ook de voormalige burgemeester van New York, Rudy Giuliani, bediende zich van dezelfde woordenschat. "Mijn antwoord is dat hij een genie is", zei hij bij This Week op zender ABC. "Dit is een perfect legale toepassing van de belastingcode, en hij zou een dwaas moeten zijn om er niet van te profiteren. [...] Wanneer u een zaak runt, hebt u de verplichting om de winst te maximaliseren, en als de fiscale wet zegt dat u iets kan aftrekken, dan trekt u het af van de belastingen. Als u dat niet doet, kunnen investeerders u aanklagen."