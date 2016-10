De 'vervelende' gastrol van Trump in Playboy-video

Karen Van Eyken

2/10/16 Bron: Buzzfeed

video De verkiezingscampagne in de Verenigde Staten wordt steeds smeriger. Gisteren haalde Trump nog uit naar een vroegere Miss Universe en verwees naar haar vermeende sekstape. Nu heeft de Amerikaanse nieuwswebsite Buzzfeed ontdekt dat hijzelf in 2000 een cameo had in een video van Playboy.

Tijdens hun eerste debat peperde de Democrate haar rivaal in dat hij Alicia Machado, Miss Universe van 1996 en bondgenote van Clinton, had uitgemaakt voor Miss Piggy toen ze wat was aangekomen.



Donald Trump probeerde daarna op zijn beurt via Twitter om Machado zwart te maken door haar in verband te brengen met een sekstape.



In een tweet verweet de Republikein opponente Clinton een slecht beoordelingsvermogen te hebben omdat ze Machado neerzette als een "toonbeeld van deugdelijkheid". "Ze omschreef haar als een engel zonder haar verleden te controleren, dat is vreselijk," klonk het.



Daar zou hij nu wel eens spijt van kunnen krijgen. Buzzfeed bracht naar buiten dat Trump in 2000 een gastrol had in een pornofilm van Playboy. Toegegeven, zijn cameo kan haast niet onschuldiger zijn maar de timing van de 'ontdekking' ervan is ongelukkig.



De ondernemer houdt trouwens gewoon zijn kleren aan in de film getiteld: 'Centerfold: Playmate 2000 Bernaola Twins'. Trump begroet de Playmates, die met een bus door de Verenigde Staten reizen op zoek naar erotiek, op een bijzondere manier. De Republikeinse presidentskandidaat laat rijkelijk de champagne vloeien over een Playboy-logo dat op een limousine staat afgebeeld.



"Schoonheid is schoonheid. Laten we kijken naar wat er in New York gebeurt", hoor je hem zeggen.