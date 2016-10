Dit gelekt audiofragment is pijnlijk gênant voor Clinton

Karen Van Eyken

video In een gelekt audiofragment geeft de Democratische presidentskandidaat onverbloemd haar mening over de aanhang van Bernie Sanders en die is niet mals. "Zijn kiezers wonen in de kelder van hun ouders", laat ze zich minachtend ontvallen. De timing van het lek is uiterst pijnlijk voor Clinton, net nu Sanders de hort optrekt om zijn kiezers te overtuigen om op haar te stemmen.

De Democratische presidentskandidaat zou de uitspraken hebben gedaan tijdens een fondsenwerving in februari toen de voorverkiezingen nog in volle gang waren. Een conservatieve website publiceerde gisteren een audiofragment van de speech, die zou zijn opgedoken via een hack bij een campagnemedewerker.



Uit het fragment blijkt dat Clinton helemaal geen hoge dunk heeft van de jonge aanhang van Sanders, haar rivaal tijdens de voorverkiezingen. "Politiek is nieuw voor hen", zei ze. "Zij zijn de kinderen van de Grote Recessie. En ze leven in de kelder van hun ouders."



Ze vervolgde: "Indien je bijvoorbeeld een barista bent of een andere job hebt met een laag loon en weinig opportuniteiten, dan is de idee om deel uit te maken van een politieke revolutie heel aantrekkelijk."



Clinton vroeg zich daarnaast af of de kiezers van Sanders wel goed zijn geïnformeerd. "Zij koesteren een groot verlangen om te geloven dat we gratis onderwijs, gratis gezondheidszorg kunnen hebben en dat we het 'Scandinavisch systeem' moeten overnemen. De helft van de mensen heeft ook geen flauw idee wat dat betekent."



Het is niet de eerste keer dat de Democratische presidentskandidaat zich negatief uitlaat over de kiezers van haar concurrent. De aanhang van Trump noemde ze "meelijwekkende types". Die uitspraak slikte ze nadien weer in.



De publicatie is voor Donald Trump reden om de Sanders-aanhang eraan te herinneren dat ze ook op hem kunnen stemmen. De Republikeinse presidentskandidaat zei gisteren in een toespraak dat maar weer eens blijkt dat Clinton "Bernie Sanders en zijn achterban kleineert en belachelijk maakt". "Kort gezegd, Hillary Clinton denkt dat alle Bernie Sanders-aanhangers hopeloze en domme kelderbewoners zijn."



Het bewuste audiofragment kan u hieronder beluisteren.