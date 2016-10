"Trump betaalde mogelijk 18 jaar lang geen belastingen"

Door: redactie

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft mogelijk achttien jaar lang op een legale manier geen belastingen betaald, door in 1995 een verlies van 916 miljoen dollar aan te geven. Dat schrijft de krant New York Times, die de hand kon leggen op een uittreksel van de belastingaangifte van Trump.

Trump zou in 1995 een verlies van 916 miljoen dollar hebben aangegeven. Dat zou hem de kans hebben gegeven om op een wettelijke manier achttien jaar lang per jaar meer dan 50 miljoen dollar af te trekken van zijn belastbaar inkomen

New York Times verklaart nu een deel van Trumps aangifte van 1995 in handen te hebben. Volgens de krant zou Trump dat jaar een verlies hebben aangegeven van 916 miljoen dollar. Hoewel niet bekend is hoe hoog zijn belastbaar inkomen was van de jaren die daarop volgden, zou dit enorme verlies hem de kans hebben gegeven om op een wettelijke manier achttien jaar lang per jaar meer dan 50 miljoen dollar af te trekken van zijn belastbaar inkomen, aldus de krant, die erop wijst dat Trump voor elke aflevering van 'The Apprentice' 50.000 tot 100.000 dollar verdiende, en tussen 1995 en 2009 45 miljoen dollar verzamelde door bestuurder te zijn van het bedrijf dat hij oprichtte om eigenaar te worden van zijn casino's in Atlantic City.



Het zware verlies dat Trump leed is volgens New York Times te wijten aan mislukkingen in verband met die casino's en andere debacles in de hotelsector en de luchtvaart.