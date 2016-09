Donald Trump jaagt economen schrik aan

Karlijn van Houwelingen

1/10/16 - 10u47 Bron: AD.nl

Donald Trump © ANP.

verkiezingen vs Economen maken zich zorgen: als Donald Trump de verkiezingen wint, kunnen de financiële markten een schok krijgen en ligt recessie in het verschiet. De man die zich laat voorstaan op zijn zakeninstinct, schrikt de zakenwereld juist af.

Donald Trump houdt een toespraak voor The Economic Club in New York © getty. Het Amerikaanse bedrijfsleven is bezorgd over de onzekerheid die de competitie tussen Donald Trump en Hillary Clinton met zich meebrengt. Blijven consumenten wel geld uitgeven nu de politieke koers van het land drastisch kan worden bijgesteld en de onvoorspelbare Donald Trump mogelijk het Witte Huis in gaat?



Het aantal banen nam in augustus met 151.000 maar mondjesmaat toe en bijna 20 procent van de bedrijven in de S&P 500-index noemde 8 november als potentiële 'rode vlag', telde CNN in hun kwartaalcijfers. Arthur Peck, ceo van kledingmerk Gap, sprak deze maand van 'een niveau van onzekerheid dat consumenten vermoedelijk verontrust'.

Hillary Clinton © ap. Economische keuze

De National Association for Business Economics (NABE) peilde de stemming onder ruim 400 bedrijfseconomen die in allerlei sectoren werken en ondervond dat slechts 14 procent van hen Trump de beste economische keuze vindt. Ze hebben nog liever de kansloze libertariër Gary Johnson aan het roer (15 procent), maar vertrouwen in meerderheid Clinton (55 procent).



De Democrate lijkt geen grote verrassingen in petto te hebben. Volgens de analisten van het Britse instituut Oxford Economics zorgt een eenmaal verkozen Clinton voor een 'bescheiden economische groei'.



Handelsoorlogen

Donald Trump is een heel ander verhaal. Hij is dan wel de man die de vennootschapsbelasting wil verlagen van 35 naar 15 procent, maar de vrees voor handelsoorlogen met Mexico en China is groter. Oxford Economics vreest dat de Amerikaanse economische groei, in het geval dat Trump al zijn plannen kan uitvoeren, in 2021 juist zo'n 5 procent lager zal zijn.