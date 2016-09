Ex-Miss Universe die door Trump 'Miss Piggy' werd genoemd, slaat terug

Door: redactie

Verkiezingen VS Alicia Machado, de voormalige Miss Universe die deze week in het middelpunt van de Amerikaanse verkiezingscampagne kwam te staan, reageert in een Instagrambericht op de beledigingen die Republikeins kandidaat Donald Trump haar toewierp.

© reuters. Volgens Machado zijn de aanvallen tegen haar persoon bedoeld om "mij opnieuw te intimideren, vernederen en destabiliseren". "De aanvallen zijn niets meer dan laster en goedkope leugens die op niets gebaseerd zijn, verspreid door op sensatie beluste media."



Het is, zo zegt de winnares van Miss Universe 1996, "niet de eerste keer dat ik hiermee geconfronteerd word. Door zijn haatcampagne probeert de Republikeinse kandidaat een vrouw in diskrediet te brengen en te demoraliseren, een van zijn meest verschrikkelijke eigenschappen. Maar wat hij echt wil is de aandacht afleiden van zijn echte problemen en zijn onbekwaamheid om zelfs maar te pretenderen dat hij de leider van dit grootse land is." "De aanvallen zijn niets meer dan laster en goedkope leugens die op niets gebaseerd zijn"

Miss Piggy Trump poseerde met haar in 1996. © reuters. Machado kwam dinsdag opnieuw in de spotlights te staan nadat Trumps opponente Hillary Clinton hem tijdens het eerste tv-debat verweet haar 'Miss Piggy' genoemd te hebben omdat ze na haar overwinning in de schoonheidswedstrijd was bijgekomen. Trump was destijds organisator van de Miss Universe-verkiezingen en noemt haar nu "mijn slechtste miss U. aller tijden".



In de maanden na de verkiezing kwam ze volgens Trump "een enorm aantal kilo's aan", waar hij allerminst blij mee was. Volgens Trump heeft een Miss "de verplichting om in perfecte lichamelijke staat te blijven". Hij eiste dat Machado zou afvallen. Begin 1997 liet hij haar in een sportschool in het zweet werken voor het oog van tientallen journalisten.

© ap. Machado verscheen na het debat in verschillende campagnevideo's van Clinton waarin ze duidelijk haar steun voor de Democrate uitsprak. 'The Donald' sloeg vandaag terug met enkele tweets. "Heeft oneerlijke Hillary de afgrijselijke (zie haar sekstape en haar verleden) Alicia M geholpen de Amerikaanse nationaliteit te krijgen, zodat ze haar kon gebruiken in het debat?", zo klonk het onder andere.



Vernederingingen en beledigingen

Maar Machado laat het daar niet bij. "Toen ik nog een jonge vrouw was vernederde en beledigde Trump me, toonde hij in het publiek geen respect voor mij, zoals hij dat meestal privé op de meest wreedaardige manier deed. Zoals hij dat bij mij deed, deed hij dat jarenlang bij andere vrouwen. Ik blijf rechtstaan en mijn verhaal delen, net als mijn absolute steun aan mevrouw Clinton. In naam van alle vrouwen, mijn zussen, tantes, grootmoeders, nichten, vriendinnen en de hele vrouwelijke gemeenschap. Bedankt voor alle steun, liefde, respect. Ik werd een burger van dit geweldige land omdat mijn dochter hier werd geboren en omdat ik al mijn rechten wil uitoefenen, inclusief stemmen." "Zoals hij dat bij mij deed, deed hij dat jarenlang bij andere vrouwen."

Nadat Machado reageerde, kwam ook Trumps tegenstander Hillary Clinton met enkele rake tweets. "Wat voor man blijft er nu de hele nacht op om een vrouw leugens en samenzweringstheorieën aan te smeren?", vraagt de Democratische presidentskandidaat zich af. "Alicia verdient lof voor de manier waarop ze zich moedig verzet tegen Trumps aanvallen."

Dat Trump maar over de ex-Miss Universe blijft doordrammen, gebruikt Clinton nu tegen hem. "Wanneer iets onder de dunne huid van Trump komt, vliegt hij uit en kan hij het niet loslaten. Dit is gevaarlijk voor een president."