Ruline (103) tegen Hillary Clinton: "We gaan je in het Witte Huis krijgen. Hopelijk leef ik dan nog."

Koen Van De Sype

30/09/16 - 17u58 Bron: CNN

"Dit is een van de belangrijkste dagen van mijn leven." Dat zei Ruline Steininger (103) uit Des Moines in de Amerikaanse staat Iowa, toen ze gisteren vervroegd ging stemmen voor de presidentsverkiezingen. Haar keuze viel op Hillary Clinton. "Ik wilde het risico niet nemen om te wachten tot 8 november. Op mijn leeftijd telt elke minuut."

Ik wil nog leven als je de verkiezing wint. Daarna kan ik sterven wat ik wil Ruline Steininger (103)

"Ik ben best nerveus", vertelde de vrouw aan nieuwszender CNN op haar weg naar het stemhokje. "Ik had nooit gedacht dat ik nog voor een vrouw zou stemmen bij de presidentsverkiezingen. Maar ik ben blij dat de tijd gekomen is. Dit is de belangrijkste verkiezing die ik ooit heb meegemaakt."



Opmerkelijk: toen de voormalige lerares geboren werd - in 1913 - hadden vrouwen nog niet eens stemrecht. Steininger weet dus hoe belangrijk het is. Sinds ze de eerste keer naar het stemhokje trok in 1936 en voor Franklin D. Roosevelt koos, heeft ze nog geen verkiezing gemist. En met haar vroege stem is ze weer een stap dichter bij het vervullen van haar ultieme wens: om nog in leven te zijn als Clinton geschiedenis zou schrijven in november. "Daarna kan ik sterven al wat ik wil", klinkt het nuchter.