Derde grootste krant in VS spreekt zich voor het eerst uit tegen presidentskandidaat

"Niet geschikt voor de job." Dat is wat de populaire nationale Amerikaanse krant USA Today vandaag schrijft over de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Het is de eerste keer in haar 34-jarige bestaan dat de derde grootste krant van de VS partij kiest in een race naar het Witte Huis. Eerder deze week zei ook The Arizona Republic al hetzelfde over Trump en brak zo met haar eigen Republikeinse traditie van 126 jaar. Die conservatieve krant - van dezelfde eigenaar als USA Today - verloor daardoor heel wat abonnees.