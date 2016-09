Conservatieve krant breekt traditie en steunt voor het eerst in 126 jaar een Democraat

Door: redactie

30/09/16 - 02u21 Bron: The Arizona Republic

Donald Trump wordt niet gesteund door de door en door conservatieve krant 'The Arizona Republican'. © afp.

Sinds haar oprichting in 1890 heeft de Amerikaanse krant 'The Arizona Republic', die oorspronkelijk 'The Arizona Republican' heette, de Republikeinse presidentskandidaat gesteund. Nu breekt de krant echter met die lange traditie, door Democrate Hillary Clinton te steunen: "Donald Trump is niet gekwalificeerd om president te worden". De krant heeft inmiddels bedreigingen ontvangen en vele lezers hebben hun abonnement opgezegd.

© ap.

De ommezwaai van de grootste krant van de staat Arizona kwam er niet zonder slag of stoot. "Sinds 'The Arizona Republic begon te publiceren in 1890 hebben we nog nooit een Democraat gesteund boven een Republikein. Nooit", schrijft de hoofdredacteur in zijn editoriaal.



Niet conservatief en niet gekwalificeerd

"Dit laat een diepe filosofische waardering zien voor de conservatieve idealen en de Republikeinse principes. Maar de Republikeinse kandidaat voor 2016 is niet conservatief en hij is niet gekwalificeerd. Dat is waarom voor de eerste keer in onze geschiedenis The Arizona Republic een Democraat zal steunen voor het presidentschap."



Temperament en ervaring

"De uitdagingen waar de Verenigde Staten voor staan in eigen land en in de wereld vereisen een vaste hand, een koel hoofd en het vermogen om goed na te denken alvorens te handelen. Hillary Clinton begrijpt dit. Donald Trump niet", gaat het verder. "Clinton heeft het temperament en de ervaring om president te zijn. Donald Trump niet."



Fouten

Volgens de krant heeft Clinton zeker ook haar fouten, maar vallen deze in het niet bij de incompetentie van Trump. "Clinton heeft decennia van zulk intens onderzoek doorstaan dat de meeste politici niet zouden overleven. Trump laat de Amerikaanse bevolking zijn belastingaangifte niet eens onderzoeken", klinkt het.



Vooruit kijken

De krant wantrouwt bovendien Trumps conservatisme, beschuldigt hem ervan zichzelf niet onder controle te kunnen houden en ook geen autoriteit te dulden. "Amerika moet vooruit kijken en een nieuw tijdperk van welvaart bouwen voor de werkende klasse", besluit ze.



Rancune

"Dit is Hillary Clintons kans. Ze kan degenen die zich buitengesloten voelen bereiken. Ze kan duidelijk maken dat Amerika hen ziet en hun problemen aanpakken. Ze kan ons voorbij rancune en onverschilligheid brengen. 'The Arizona Republic' steunt Hillary Clinton voor het presidentschap."



Het nieuws viel niet bij iedereen in even goede aarde: nadat bekend werd dat de krant Clinton steunt, ontving de krant bedreigingen en zegden talloze lezers hun abonnement op.