Tweede Miss op rij doet haar boekje open over seksistische Trump

29/09/16 - 17u36 Bron: News.com.au

Jodie Seal als Miss Australia in 1996. © Kos.

Een tweede kandidate van Miss Universe beticht Donald Trump van fatshaming. De Republikein was tot vorig jaar eigenaar van de verkiezing en hij kwam in opspraak omdat hij kandidate Alicia Machado Miss Piggy had genoemd. Jodie Seal springt in de bres voor haar toenmalige concurrente.

Jodie Seal nam in 1996 voor Australië deel aan Miss Universe. Ze zei dat de presidentskandidaat sommige meisjes echt vreselijke beledigingen naar het hoofd slingerde. "Donald Trump verplichtte mij toen om mijn buik in te trekken. We moesten altijd sexy zijn. Hij wilde alles controleren. Hij kwam altijd toevallig voorbij als we aan het eten waren. Hij kleineerde veel meisjes."



Trump ligt momenteel onder vuur omdat hij een Alicia Machado dik had genoemd. Zijn tegenstander Hillary Clinton gebruikte dat in haar voordeel, zij haalde tijdens het eerste presidentieel debat aan dat 'Miss Piggy' zijn 'koosnaampje' voor haar was. Trump verdedigde zichzelf door te zeggen dat hij nog steeds achter die uitspraak staat omdat Machado enkele kilo's bijgekomen was. Seal spreekt dat nu tegen: "Machado woog voor, tijdens en na de verkiezing minder dan ik. Ze was zeker niet te dik."