"Donald Trump schond handelsembargo Cuba"

VERKIEZINGEN VS Donald Trump heeft in de jaren negentig het toenmalige handelsembargo tegen Cuba geschonden. Dat meldt weekblad Newsweek. De onthulling is explosief, omdat Cubanen in de Verenigde Staten die fel anti-Castro zijn vaak Repubikeins stemmen.