Ook de taliban keek naar het eerste debat: "Trump kan je niet serieus nemen"

28/09/16 - 22u29

verkiezingen vs Ook de leiders van de taliban volgden het eerste debat tussen Hillary Clinton en Donald Trump op de voet. Onder de indruk waren ze niet. "Over Afghanistan werd met geen woord gerept en Donald Trump kan onmogelijk serieus genomen worden", zo zei een woordvoerder van de fundamentalistische organisatie aan Reuters.

De leidinggevende elite van de taliban volgde het eerste presidentiële debat tussen Clinton en Trump vanop een geheime locatie in Afghanistan. Noch de Democratische, noch de Republikeinse kandidaat repte echter met een woord over zijn of haar militaire toekomstplannen in het land. En dat was niet naar de zin van de terreurorganisatie.



"Het voornaamste dat we van de nieuwe Amerikaanse president verwachten, is dat die leert uit de fouten van zijn voorgangers", zo zei Zabihullah Mujahid, woordvoerder van de organisatie. "Waarom worden de Amerikanen wereldwijd gehaat? Omdat ze zo'n agressief beleid voeren. Ze dringen andere mensen hun land binnen en doden er onschuldige burgers, puur om hun eigen belangen te behartigen."

"Van de nieuwe president verwachten we één ding: dat hij leert uit de fouten van zijn voorgangers" ZABIHULLAH MUJAHID, WOORDVOERDER TALIBAN De winnaar van de komende presidentsverkiezingen in de VS zal moeten beslissen hoe het land de langste oorlog waar het ooit bij betrokken was, zal verderzetten. Al na de aanslagen in 2011 riep de Amerikaanse overheid een campagne tegen het bewind van de taliban in Kaboel in het leven.



President Obama stopte dit jaar nog zijn plannen om het aantal troepen in Afghanistan met de helft te doen afnemen, opnieuw in de koelkast. In plaats daarvan besloot hij om 8.400 troepen in het land te houden tot aan het eind van zijn presidentschap. Daarmee schuift hij de beslissing van het toekomstige militaire beleid van de VS ten aanzien van Afghanistan volledig door naar zijn opvolger.

"Niet serieus" Vooral voor Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump hadden de leiders van de taliban maar weinig lovende woorden over. "Trump is een kandidaat die niet serieus te nemen is. De man zegt gewoon alles wat er in zijn hoofd opkomt." "De nieuwe president heeft de keuze: ofwel zet hij de verspilling van geld en mensenlevens verder. Ofwel laat hij de Afghanen zelf over hun land en lot beslissen" ZABIHULLAH MUJAHID, WOORDVOERDER TALIBAN