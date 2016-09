Record aantal kijkers voor presidentieel debat

Door: redactie

27/09/16 - 23u28 Bron: Belga

Gasten kijken naar het debat tijdens de Nighttown 2016 Presidential Debate Party in Cleveland, Ohio. © photo news.

Het eerste televisie-debat tussen de Democratische kandidate Hillary Clinton en de Republikein Donald Trump heeft maandagavond (plaatselijke tijd) in de VS alleen al meer dan 81 miljoen mensen voor de buis gelokt. Daarmee was het het meest bekeken debat tussen Amerikaanse presidentskandidaten ooit.