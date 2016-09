Trump haalt weer uit naar 'Miss Piggy': "Ze had het verdiend, ze was superveel verdikt"

Door: redactie

27/09/16 - 18u43 Bron: CNN, Huffington Post

© getty.

VERKIEZINGEN VS Hillary Clinton hekelde gisteren tijdens het eerste debat Trumps negatieve commentaren over vrouwen. Een van de voorbeelden die ze aanhaalde was Alicia Machado, een voormalige Miss Universe die door Trump ooit 'Miss Piggy' genoemd zou zijn. Vandaag verdedigde Trump zich voor die belediging, die volgens hem volledig terecht was.

"Dit is een man die vrouwen varkens, slonzen en honden heeft genoemd en die beweerde dat zwangerschap een ongemak is voor werkgevers, die zei dat vrouwen geen recht hebben op een gelijk loon tenzij ze even goed werk leveren als een man," zei Clinton. "En een van de ergste dingen die hij gezegd heeft, ging over een vrouw in een schoonheidswedstrijd - hij houdt van schoonheidswedstrijden, steunt ze en hangt er rond - en hij noemde deze vrouw 'Miss Piggy', dan noemde hij haar 'Miss Housekeeping' omdat ze Latijns-Amerikaanse was", ging ze verder. "Donald, ze heeft een naam. Haar naam is Alicia Machado. En ze is een Amerikaans staatsburger geworden en je mag er zeker van zijn dat ze deze november zal stemmen."

"Verdiend" "Ze was de ergste die we ooit gehad hebben. Ze was een winnaar en ze kwam gigantisch veel bij en we hadden een echt probleem. We hadden een echt probleem met haar." Donald Trump Trump wist zich gisteren niet te verdedigen tegen de beschuldigingen van seksisme en maakte vandaag de put voor zichzelf nog dieper. In een interview met 'Fox & Friends' zei hij dat Machado "gigantisch was bijgekomen en dat het een echt probleem was".



Machado had volgens hem elke belediging verdiend: "Ze was de ergste die we ooit gehad hebben. Ze was een winnaar en ze kwam gigantisch veel bij en we hadden een echt probleem. We hadden een echt probleem met haar."



Hillary Clinton noemde hij in 'Fox & Friends' een "Moeder Theresa", omdat ze Machado gisteren tijdens het debat naar boven bracht.

Wie is Alicia Machado? © ap. © ap. De Venezolaanse Alicia Machado werd in 1996 tot Miss Universe gekroond, ze was toen 19. Maar de schoonheidskoningin kwam enkele kilo's bij door de stress, en in 1997 staken geruchten de kop op dat ze haar kroontje zou moeten afstaan. Maar Trump, toen executive producer van de schoonheidsverkiezing wilde dat niet laten gebeuren. "We hadden de keuze: er een einde aan maken of dit doen," zei hij destijds. "We wilden dit doen". Met 'dit' bedoelde hij: Machado aanmanen om af te vallen.



In mei vertelde Machado in een interview dat ze destijds ongeveer 7 kilogram was bijgekomen en dat Trump haar 'Miss Piggy' had genoemd en ook 'Miss Housekeeping' (Miss Schoonmaakster, red.) omdat ze Latijns-Amerikaanse is. Ze voelde zich daardoor "erg dik" en "erg depressief", zei ze.