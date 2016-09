Debatexpert: "Trump was slecht voorbereid"

Door: redactie

Donald Trump heeft zich slecht voorbereid op het debat met de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton, stelt directeur Roderik van Grieken van het Nederlands Debat Instituut in een korte analyse van het treffen tussen beide kandidaten maandagavond (lokale tijd).

"Op enig moment tijdens het debat vertelde Trump trots dat hij de afgelopen dagen door het hele land vol campagne had gevoerd, terwijl Clinton thuis had gezeten. Achteraf gezien had hij beter ook wat meer tijd kunnen besteden aan de voorbereiding op het debat. Op meerdere momenten stond hij zich minutenlang te verdedigen zonder te overtuigen'', aldus Van Grieken.



Niet helder

Zijn weigering om zijn belastingaangiften openbaar te maken, zijn jarenlange claim dat Barack Obama niet in Amerika is geboren, de vraag of hij nu wel of niet destijds de oorlog in Irak steunde en zijn beledigende opmerkingen richting vrouwen in het algemeen en Clinton in het bijzonder. Het waren volgens Van Grieken allemaal onderwerpen waar zijn positie niet sterk is maar waar hij kon verwachten dat hij er over bevraagd zou worden. "Zijn antwoorden waren lang en niet helder.''



Té goed voorbereid?

Het lukte hem maar niet om Clinton in de verdediging te drukken. Zij was tot in detail voorbereid. "Af en toe kwamen haar opmerkingen zelfs te geprogrammeerd over en leek het er op dat ze haar antwoorden voorlas.'' Clinton was de bovenliggende partij ook al viel Trump nergens echt door de mand. En dat kan gezien worden als winst voor de Republikeinse kandidaat, aldus Van Grieken.