Waar of niet waar? Dit zijn de momenten waarop Clinton en Trump logen

27/09/16 - 07u27

Feiten zijn niet Trumps sterkste kant... © photo news.

Ze werden meermaals genoemd tijdens het debat tussen presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump: de feitencheckers. Voor het debat begon, was Clinton namelijk al bezorgd over hoe Trump de feiten zou verdraaien en zo op televisie beter over zou komen.

Feiten werden er inderdaad verdraaid, maar door de vele factchecking-teams die nog tijdens het debat alles checkten en online zetten werd al snel duidelijk dat beide kandidaten - en dus niet enkel Trump - soms de waarheid verdraaiden. De strafste onware beweringen van het debat op een rij: Lees ook "Ik heb een beter temperament": Dit zijn de opvallendste uitspraken uit het presidentiële debat

De tweet die bewijst dat Trump de opwarming van de aarde een 'hoax' vindt. © twitter. Trump: "Ik heb nooit gezegd dat klimaatverandering een hoax is"



Niet waar: in 2012 tweette hij dat het concept "opwarming van de aarde gecreerd is voor en door de Chinezen om de Amerikaanse markt niet-competitief te maken." Achteraf zei hij dat hij slechts een grapje had gemaakt. Trump team deleting all those climate change tweets in real time is just too too perfect. — Christopher Hayes (@chrislhayes) Tue Sep 27 00:00:00 MEST 2016

Trump: "Ik ben altijd tegen de oorlog in Irak geweest"



Niet waar: in 2002 vertelde hij in een interview met Howard Stern dat hij voor de oorlog in Irak was. "Ik wou dat het de eerste keer goed was gedaan", zei Trump nog, verwijzend naar de eerste golfoorlog in 1990.



Trump heeft tijdens zijn campagne al verschillende keren beweerd dat hij tegen de oorlog in Irak was voor die in 2003 begon. Zo zei hij tijdens een debat in New Hampshire op 6 februari dat hij de enige was die had gewaarschuwd Irak niet binnen te vallen.

Trump: "Mijn vader gaf me een kleine lening in 1975"



Tenzij een miljoen dollar (nu 3,7 miljoen dollar) een klein bedrag te noemen is, zit Trump hier goed fout. Trump senior stond ook nog eens garant voor de vroege projecten van Donald.



Trump: Onze banen 'vliegen het land uit', ze gaan naar Mexico, naar vele landen. Honderden en honderden bedrijven doen dit."



Trump lijkt het vooral te hebben over het Noord-Amerikaans Vrijhandelsverdag (NAFTA), maar het verlies in banen in de industriële sector kan niet enkel daaraan worden toegeschreven. Sinds de hoogtijdagen eind jaren zeventig zijn er nu 37% minder banen in de maakindustrie, maar intussen zijn er wel meer banen bijgekomen door de omslag naar de diensteneconomie. Sinds 2010 zijn er bovendien in 800.000 fabrieksbanen bijgekomen.



Trump: "We moeten de wapens wegnemen van mensen die ze niet zouden moeten hebben... Dat zijn slechte mensen"



Dit argument ontploft in zijn gezicht, aangezien Trump voor wapenbezit is. Hij heeft Clinton herhaaldelijk vals beschuldigd van het willen afpakken van wapens van vergunninghouders. Trump: Het afschaffen van 'Stop and Frisk' in New York, waarbij de politie mensen tegenhoudt en fouilleert op zoek naar verboden wapens, heeft voor meer criminaliteit gezorgd.



Het tegendeel is waar, de misdaadcijfers zijn historisch laag. Een lagere werkloosheidsgraad en meer politie op straat, lijken eerder aan de basis te liggen van die verandering. #CNNRealityCheck: Trump denies calling pregnancy "an inconvenience" to employers. FALSE. He did in Oct. 04 interview https://t.co/FByOytaxOJ — CNN (@CNN) Tue Sep 27 00:00:00 MEST 2016 Stop question & frisk has decreased nearly 97% in NYC since '11. Crime, murder, & shootings have decreased significantly during same period — J. Peter Donald (@JPeterDonald) September 27, 2016

De criminaliteit in New York is sinds 2011 dus drastisch verlaagd. Maar Trump heeft wel een klein beetje gelijk, want de laatste twee jaar krijgt de stad opnieuw met 7,9 procent meer criminaliteit te maken.

Trump: "Zwangerschap is een ongemak voor werkgevers"



Na het debat ontkende Trump trouwens nog dat hij, zoals Hillary Clinton tijdens hem tijdens het debat in zijn gezicht smeet, gezegd zou hebben dat "zwangerschap een ongemak voor werkgevers is". Ook dat blijkt onwaar: CNN rakelde het interview waarin hij dat zei op.



"Zwangerschap is fantastisch voor de vrouw en fantastisch voor de echtgenoot, maar het is zeker een ongemak voor een business. Wat mensen ook mogen zeggen, het is een feit dat zwangerschap een ongemak is voor iemand die een business runt." yes, Trump did call pregnancy an "inconvenience for a business" https://t.co/CHfHwvCFh9 — Virginia Hughes (@virginiahughes) September 27, 2016