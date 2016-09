Brit die Trump wilde doodschieten tijdens campagnerally pleit schuldig

Door: redactie

De Brit Michael Steven Sandford kan twee jaar gevangenisstraf krijgen voor het incident waarbij hij het wapen van een politieagent probeerde te pakken in een poging om de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump dood te schieten.

De Britse man wordt beschuldigd van illegaal wapenbezit en het verstoren van een officiële bijeenkomst en pleitte schuldig voor beide aanklachten. De man was illegaal in de Verenigde Staten: als dit ook wordt meegenomen in zijn zaak, had zijn straf kunnen oplopen tot twintig jaar.



Waanideeën

De man probeerde in juni een wapen van een politieman te pakken om daar Donald Trump tijdens een campagnerally mee dood te schieten. Sandford werd al gearresteerd voor hij het wapen goed en wel vast had.



Volgens zijn advocaat leed hij ten tijde van het incident aan 'waanideeën'