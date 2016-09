Clinton voelt zich beter en hervat kiescampagne dag eerder

Door: redactie

14/09/16 - 01u40 Bron: Belga

Hillary Clinton verlaat het appartement van haar dochter waar ze even op adem is gekomen. © afp.

Hillary Clinton zal morgen, een dag eerder dan verwacht, haar verkiezingscampagne hervatten. Dat heeft haar woordvoerder Nick Merrill dinsdag (plaatselijke tijd) gezegd. Clinton is herstellende van een longontsteking.

Afgelopen vrijdag werd bij Clinton longontsteking vastgesteld. Toch nam ze zondag deel aan een herdenkingsplechtigheid voor de aanslagen van 9/11 in New York. Daar werd ze onwel. Haar campagneteam maakte niet veel later bekend dat Clinton al enkele dagen ziek was.



Na vier dagen rust voelt de Democratische presidentskandidate zich voldoende hersteld om opnieuw het land in te trekken. "Ze heeft dossiers doorgenomen, telefoontjes gepleegd en heeft de toespraak van Barack Obama in Philadelphia gezien", zei haar woordvoerder. "Wij zullen onze campagne morgen hervatten."



Medisch rapport

Meer details gaf Merrill niet. Door haar ziekte zag Clinton zich genoodzaakt om haar campagne in Californië op maandag en dinsdag te annuleren. Om geruchten over haar gezondheid te ontkrachten zal Clinton ook een uitvoerig medisch rapport vrijgeven. Vandaag zal haar echtgenoot en voormalig president Bill Clinton de honeurs waarnemen in Nevada.