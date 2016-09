Van Parkinson tot dubbelganger: dit zijn de strafste complottheorieën over Hillary Clinton

Koen Van De Sype

13/09/16 - 22u00 Bron: The Washington Post, Eigen Berichtgeving

© ap.

Ze waren er al even, de complottheorieën over de gezondheid van Hillary Clinton. Maar sinds de Democratische presidentskandidate onwel werd op de herdenking van 9/11 in New York afgelopen weekend, schakelden ze een versnelling hoger. Dit zijn de opmerkelijkste.

Ze heeft Parkinson Ted Noel. © YouTube. Volgens anesthesist Ted Noel - die geen enkele ervaring heeft met Parkinson - lijdt Clinton duidelijk aan de ziekte van Parkinson. Ze is de afgelopen tien jaar drie keer ten val gekomen, waarbij ze onder meer haar arm brak en een hersenschudding opliep. Volgens Noel een teken dat haar reflexen bij een val niet naar behoren werken, typisch voor Parkinsonpatiënten. Ze kan ook geen trappen op en ze beeft. Soms maakt ze vreemde bewegingen met haar hoofd, bij voorkeur als er iets onverwachts gebeurt. Een van de redenen waarom ze niet vaak persconferenties geeft. Lees ook Hillary Clinton in telefonisch interview: "Ik voel me al zoveel beter"

Topdokter waarschuwt: "Trump en Poetin hebben Hillary Clinton mogelijk vergiftigd"

Een undercover dokter volgt haar overal Volgens de sites Gateway Pundit en InfoWars wordt Clinton overal gevolgd door een mysterieuze dokter, die haar geneesmiddelen toedient als ze die nodig heeft. Het zou gaan om Todd Madison, een agent van de geheime dienst die altijd met haar meereist. In het intussen bekende filmpje van Clinton die naar de zwarte bestelwagen strompelt op 9/11, is Madison te zien terwijl hij de deur opent. De hierboven vermelde sites worden gelinkt aan het Drugde Report, dat ooit een internetbevraging gebruikte van de Association of American Physicians and Surgeons - een groep die niet gelooft dat hiv aids veroorzaakt - om te bewijzen dat dokters samenzweren om de gezondheidsproblemen van Clinton in de doofpot te stoppen. Todd Madison opent de deur voor Clinton. © Twitter.

Ze liep neurologische schade op Nog een veel gehoorde complottheorie is dat Clinton neurologische schade zou hebben opgelopen. Ook dat zou zondag nog maar eens duidelijk geworden zijn tijdens de herdenking van 9/11. Het strompelen naar de zwarte bestelwagen was ook daarvan een bewijs. Vervolgens werd verwezen naar een brunette die de hele tijd bij Clinton was en haar hand vasthield. Of haar zenuwen testte, zoals gesuggereerd werd. De woordvoerder van de Clintoncampagne Brian Fallon identificeerde de brunette later als Christine Falvo, een vroegere senaatsmedewerker van Clinton en "geen nieuwe geheime dokter". Handcuff Hillary on Twitter