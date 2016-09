Topdokter waarschuwt: "Trump en Poetin hebben Hillary Clinton mogelijk vergiftigd"

Door:

Bennet Omalu is een van de meest gerenommeerde dokters van de Verenigde Staten. Hij werd zelfs al gespeeld door steracteur Will Smith in de film 'Concussion'. Maar nu laat de dokter zich op een heel andere manier opmerken. Hij maant Hillary Clinton, die zondag onwel werd, aan een toxicologisch onderzoek te laten uitvoeren, omdat ze mogelijk is vergiftigd. En niemand minder dan Donald Trump en Vladimir Poetin zijn zijn hoofdverdachten.

Bennet Omalu © Twitter. Bennet Omalu werd wereldvermaard nadat hij chronische traumatische encefalopathie in de hersenen van overleden American footballspelers ontdekte. Omdat de atleten in hun carrière constant stoten tegen het hoofd krijgen, ontwikkelen velen een syndroom dat ook wel het 'punch drunk'-syndroom wordt genoemd. Zijn kritiek op de agressieve sport leverde hem veel vijanden op, maar zijn verhaal werd ook verfilmd in 'Concussion', met Will Smith in de hoofdrol. Lees ook Clinton negeerde advies van haar arts om rust te nemen

