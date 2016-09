LinkedIn-topman schenkt 5 miljoen aan goed doel als Trump belastingaangiften openbaar maakt

Door: Redactie

De mede-oprichter van de website LinkedIn heeft beloofd 5 miljoen dollar (5,45 miljoen euro) aan een goed doel te schenken als de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zijn belastinaangiften openbaar maakt. Het is gebruikelijk voor presidentskandidaten om dit te doen, maar zakenman Trump weigert dat.

Reid Hoffman, één van de oprichters van de populaire CV- en netwerkwebsite, zal 5 miljoen dollar schenken aan organisaties die zich inzetten voor oorlogsveteranen. Hij schaart zich achter het initiatief van veteraan Pete Kiernan, die een crowdfundingsactie is gestart om 25.000 dollar op te halen en dat geld aan veteranenorganisaties te schenken als Trump voor 19 oktober zijn belastingaangiften openbaar maakt. Hoffman zal het totale bedrag dat Kiernan ophaald vervijfvoudigen, tot en met 5 miljoen dollar.



Obama

De actie is een reactie op Trump"s eigen aanbod in 2012, om 5 miljoen aan goede doelen te schenken als president Barack Obama zijn "universiteitspapieren en aanmeldingsformulieren" en "paspoortaanvragen" zou vrijgeven. Trump was lange tijd de onofficiële aanvoerder van een beweging die gelooft dat Obama geen Amerikaans staatsburger is. De president heeft een Keniaanse vader.



Voordelen

"Gezien Trump zich regelmatig voor veteranen uitspreekt, kan ik me voorstellen dat hij de voordelen van het voorstel van Kiernan inziet", zei Hoffman. Volgens de zakenman is het belangrijk dat Trump zijn aangiften openbaar maakt, omdat de beslissingen die Trump als president neemt mogelijk gevolgen zouden hebben voor zijn bedrijven.



Hillary Clinton heeft Trump al meerdere malen bekritiseerd vanwege zijn onwil om de aangiften openbaar te maken.