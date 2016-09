Clinton heeft longontsteking en staakt campagne

Door: redactie

12/09/16 - 04u52 Bron: Belga

Hillary Clinton heeft haar campagnetrip naar Californië afgezegd. De Democratische presidentskandidate werd vandaag en morgen in de westelijke staat verwacht, maar ze heeft dus rust voorgeschreven gekregen om te genezen van haar longontsteking. Dat melden Amerikaanse en Britse media.

Eerder op de dag had de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken een herdenkingsplechtigheid in New York voor de aanslagen van 9/11 al moeten verlaten omdat ze onwel werd. Haar dokter maakte enkele uren later bekend dat Clinton sinds vrijdag kampt met een longontsteking. Maar gisteren zou ze vooral last hebben gehad van de warmte en uitdroging.



Speculaties

Er wordt al langer gespeculeerd over Clintons gezondheidstoestand, vooral door de entourage van Donald Trump, haar rivaal uit het Republikeinse kamp. Die laat geen kans onbenut om erop te wijzen dat Clinton met haar "zwakke" gezondheid niet in staat zou zijn om de Verenigde Staten te leiden.