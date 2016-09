Hillary Clinton afgevoerd op herdenking 9/11 nadat ze "bewustzijn verloor"

Door: redactie

11/09/16 - 18u10

© reuters.

De Democratische presidentskandidate Hillary Clinton heeft vandaag de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 in New York voortijdig verlaten wegens een 'medisch probleem'. Dat melden Amerikaanse media. Volgens een getuige verloor Clinton het bewustzijn en moest zij in een bestelwagen door haar veiligheidsteam geholpen worden.

Het campagneteam van de 68-jarige Democrate meldde achteraf dat Hillary na anderhalf uur op de plechtigheid wat "bevangen werd door de hitte" (de temperatuur in de Big Apple bedroeg vanochtend 28 graden), naar het appartement van haar dochter Chelsea trok en zich inmiddels veel beter voelt.



De journalisten die haar campagne verslaan, mochten na Clintons vertrek de voor de media gereserveerde zone niet verlaten. De 'malaise' van Clinton dreigt haar Republikeinse tegenstander Donald Trump een troef in handen te geven: Trump bazuint al een tijdje rond dat Hillary met een medisch probleem kampt. Hoestbuien van Clinton tijdens haar verkiezingscampagnes leken dat te benadrukken.