Clinton excuseert zich nadat ze Trump-kiezers racisten, sexisten, homofoben en nog van alles noemde

Door: redactie

10/09/16 - 22u50 Bron: AFP

© ap.

Hillary Clinton "betreurt" vandaag dat ze gisteren de helft van de kiezers van Donald Trump "deplorabel" noemde. Ze kreeg hevige kritiek van rechts op haar uitspraken en haalde zich de woede op de hals van haar Republikeinse rivaal, die zijn onvrede de loop liet.

De Democratische kandidate voor het Witte Huis deed de uitspraken tijdens een fondsenwervingsavond. "Grof gesteld: de helft van de Trump-aanhangers is van het deplorabele type ("basket of deplorables"). Racisten, sexisten, homofoben, xenofoben en islamofoben - noem maar op", zei ze.



"Afgelopen avond heb ik een grove veralgemening gemaakt, en dat is nooit een goed idee. Ik betreur dat ik 'de helft' zei - dat was verkeerd", zei Clinton in een persbericht, na de ophef die was ontstaan over haar uitspraken.



Clinton gaf dan wel haar fout toe, toch garandeerde ze in het persbericht dat ze de "fanatieke en racistische retoriek" van haar rivaal blijft bekampen. "Het is deplorabel dat Trump een nationaal podium gaf aan haatdragende ideeën en stemmen, in het bijzonder door de franjes van fanatici met een tiental volgers te retweeten en hun boodschap aan 11 miljoen personen over te brengen", zei ze, refererend naar de activiteiten van de miljardair op Twitter.