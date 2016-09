Clinton: "Helft van Trump-aanhangers zijn jammeraars"

Door: redactie

Volgens Hillary Clinton bestaat de helft van de aanhangers van haar rivaal Donald Trump uit "afkeurenswaardige jammeraars". Hieronder verstaat de Democratische presidentskandidate racisten, seksisten, homo-, moslim- en vreemdelingenhaters.

Tijdens een toespraak op een fondsenwervingsavond in New York zei de voormalig minister van Buitenlandse Zaken gisteren (lokale tijd) dat Trump met zijn gedrag als presidentskandidaat een stem heeft gegeven aan de haatdragende retoriek van dit soort individuen.



"Om even grofweg te generaliseren, kun je de helft van Trumps aanhangers kwijt in wat ik de mand van afkeurenswaardige jammeraars noem", aldus Clinton. "Helaas zijn er dit soort mensen. En Trump heeft ze zichtbaar gemaakt".



Clinton vertelde haar gehoor dat sommige van deze mensen onverbeterlijk zijn, maar niet Amerika vertegenwoordigen.



De rest van de aanhangers van de Republikeinse presidentskandidaat bestaat volgens de Democrate uit mensen die wanhopig wachten op verandering en zich in de steek gelaten voelen door de overheid en de economie.