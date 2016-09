Running mate Donald Trump maakt belastingaangifte publiek, maar 'The Donald' weigert nog steeds

Door: redactie

Mike Pence, de running mate van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump, heeft gisteren zijn belastingaangifte openbaar gemaakt. Donald Trump zelf weigert nog steeds hetzelfde te doen.

Mike Pence gaf zijn belastingaangiftes van de afgelopen tien jaar vrij. "Deze aangiftes worden openbaar gemaakt met de volledige steun van meneer Trump, die van plan is om zijn aangiftes te verspreiden aan het eind van de routinecontrole waarvan hij het voorwerp uitmaakt", zo klinkt het in een verklaring van Trumps campagneteam.



De controle kan jaren in beslag nemen en de vastgoedmakelaar lijkt er niet echt happig op te zijn om zijn belastingaangiftes met het Amerikaanse volk te delen. Nochtans is het de afgelopen decennia een traditie dat alle Amerikaanse presidentskandidaten dat doen. De democratische presidentskandidate Hillary Clinton en haar running mate Tim Kaine deden dat eerder al.



De 57-jarige Mike Pence was de afgelopen tien jaar gouverneur van Indiana, en verdiende nooit meer dan 188.000 dollar per jaar. Vorig jaar gaven hij en zijn vrouw 113.026 dollar aan inkomsten aan. Volgens Trumps campagneteam gaf het koppel 10 procent van hun inkomsten aan goede doelen.