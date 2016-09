FBI houdt rekening met risico op buitenlandse inmenging bij verkiezingen

Door: redactie

De federale politie (FBI) neemt het risico op buitenlandse inmenging bij het Amerikaanse verkiezingsproces "zeer ernstig". Dat zei directeur James Coney gisteren op een persconferentie over de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Comey benadrukte dat de FBI het idee dat "een ander land aan het proberen is het Amerikaanse verkiezingsproces te beïnvloeden zeer serieus neemt, ongeacht of de bedoeling is het te verstoren, te beïnvloeden of tweedracht of twijfel te zaaien".



"Ik ga niet vertellen wat we doen, maar we werken heel hard om te proberen te begrijpen of zoiets gaande is, welke proporties het aanneemt en wat de intenties en motieven van de daders zijn", aldus Comey.



Rusland

Hoewel de Amerikaanse regering Rusland niet bij naam noemde, wordt het land ervan verdacht achter de hacking te zitten van de servers van de Democratische partij en de publicatie van e-mails van Hillary Clinton enkele weken geleden.



De FBI-directeur achtte het risico op cyberaanvallen op de dag van de verkiezingen echter klein, omdat het Amerikaanse systeem voor het tellen van de stemmen enigszins verouderd en niet overal hetzelfde is.