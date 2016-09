Trump: "Samen met Poetin geven we IS een pak voor de broek"

Door: Jelle Brans

8/09/16 - 08u30 Bron: Het Laatste Nieuws

© getty.

De twee Amerikaanse presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump zijn vannacht voor het eerst tijdens de campagne samen verschenen voor de kiezers en de camera. De Democraat en de Republikein gingen niet met elkaar in debat, maar beantwoordden elk apart vragen van oorlogsveteranen.

Vanaf vandaag volgt onze reporter Jelle Brans vanuit New York de meest onvoorspelbare kiesstrijd ooit in de Verenigde Staten. Trump staat voor het eerst aan de leiding in de peilingen, en dat maakt heel wat mensen nerveus. En niet alleen in de VS, ook bij ons in Europa © Foto Bram Christiaens.

Het 'Opperbevelhebbers-forum' werd georganiseerd door een belangenvereniging van militairen die in Irak en Afghanistan hebben gediend en werd rechtstreeks uitgezonden door twee Amerikaanse nieuwszenders. Clinton, die hard werd aangepakt voor haar 'emailschandaal', toonde zich berouwvol over haar steun voor de inval in Irak in 2003. "Het was mijn vergissing dat ik president Bush destijds de toelating heb gegeven." Clinton wees er op dat ook haar Republikeinse rivaal Donald Trump de inval steunde, maar nu weigert daarvoor zijn verantwoordelijkheid te nemen. "Dat is wat mij van hem onderscheidt."



Het buitenland- en veiligheidsbeleid is een van de belangrijkste terreinen waarop Clinton en Trump elkaar de afgelopen maanden in de haren zijn gevlogen. Trump beticht Clinton ervan het islamitisch extremisme te bagatelliseren. Zij op haar beurt stelt dat Trumps kennis tekortschiet en zijn persoonlijkheid ongeschikt is om het opperbevel over het Amerikaanse leger te voeren.



Tijdens de live-uitzending kwam Clinton ernstig en licht nerveus over, terwijl een ontspannen Trump uiterst vage antwoorden gaf en een reeks controversiële statements maakte. Zo zei hij onder meer dat het samenwerken van vrouwen en mannen de oorzaak is waarom er zoveel gevallen van seksueel geweld zijn in het leger.