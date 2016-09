Trump vindt Poetin "meer een leider" dan Obama

Door: redactie

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft gisteren gezegd dat de Russische president "meer een leider" is, vergeleken met de Amerikaanse president Barack Obama. Die uitspraak deed hij tijdens 'Commander in Chief' op NBC News, waarbij presidentskandidaten Trump en Clinton elk afzonderlijk geïnterviewd werden over het buitenlands beleid dat ze willen voeren.

Trump zei dat hij "een fantastische relatie" zou hebben met Poetin. "Ik denk dat ik goed met hem zal kunnen opschieten", aldus de Republikein. "Hij heeft zich een leider getoond, veel meer dan onze president een leider is geweest."



Volgens Trump is het voordeel van een goede relatie met Rusland dat het land net als de VS Islamitische Staat (IS) wil uitschakelen. "Zou het niet geweldig zijn om dat samen te doen? Zou dat geen geweldig iets zijn?"



Hij zei ook dat ook dat Poetin "sterke controle" heeft over zijn land, al voegde hij eraan toe geen fan te zijn van het Russische politieke systeem.



Geen grondtroepen

Clinton werd tijdens het programma op de rooster gelegd over het gebruik van een privéserver toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. De democratische presidentskandidate verdedigde zich door te zeggen dat ze "exact datgene deed wat ze moest doen". Verder zei ze ook dat ze als president geen grondtroepen naar Irak en Syrië zal sturen. "We gaan Islamitische Staat verslaan zonder Amerikaanse grondtroepen in te zetten", zo zei ze.



Kritiek

De vragen kwamen vanuit het publiek en van presentator Matt Lauer, de co-presentator van het ochtendprogramma "The Today Show". Die laatste kreeg achteraf veel kritiek van collega-journalisten, die hem verweten te veel aandacht besteed te hebben aan de e-mailaffaire van Clinton, en Trump veel te zacht te hebben aangepakt.



Het eerste echte presidentiële debat, waarin Trump en Clinton het rechtstreeks tegen elkaar zullen opnemen, staat gepland voor 26 september.