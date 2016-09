Ook Clinton komt met lijst van oud-generaals die haar steunen

Door: redactie

8/09/16 - 03u21 Bron: Belga

Clinton in gesprek met opperbevelhebber Matt Lauer tijdens het nieuws op zender NBC. © afp.

Een groep van 95 gepensioneerde generaals en admiraals steunen Hillary Clintons gooi naar het presidentschap, zo kondigde haar campagneteam vandaag aan.

"Ik heb het gevoel dat het mijn morele verplichting is om in het openbaar Hillary Clintons kandidatuur voor het presidentschap te steunen", zei generaal Lloyd W. Newton, Amerika's eerste Afro-Amerikaanse piloot bij de Thunderbirds, in een verklaring die samen met de lijst gepubliceerd werd. "Hillary Clinton is de enige kandidaat die de ervaring, het temperament, het kritisch denken en het nuchtere leiderschap heeft om de veiligheid van Amerika te garanderen en onze partnerschappen sterk te houden. Zij heeft mijn stem in november."



95 namen

Met 95 namen op haar lijst doet de Clinton het lichtjes beter dan haar Republikeinse tegenstander Donald Trump, die dinsdag een open brief publiceerde waarin 88 oud-generaals en admiraals hun steun voor hem uitspraken. Zij stelden dat Trump de kandidaat is die de "uitholling" van het Amerikaanse leger kan tegengaan.